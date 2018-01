Strage di alberi a Roma, cadono due pini di 25 metri a via Cola di Rienzo

Ennesima tragedia sfiorata. Due pini marittimi alti 25 metri circa sono caduti nella martedì sera poco dopo le 22, in via Cola di Rienzo, a Roma, angolo piazza della Libertà, all’altezza del lungotevere.

Sul posto sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco, un'autogru, il capoturno provinciale e il funzionario di servizio. Nella caduta dei due alberi e' stato coinvolto un terzo, un carrubo, che era nelle vicinanze. I tre alberi sono stati tagliati e cosi' i vigili del fuoco hanno potuto liberare la strada. Non ci sono stati feriti. Sul posto anche il Servizio giardini del Comune di Roma e l'autorità competente.



"A quanto pare il censimento degli alberi annunciato dall’amministrazione Raggi non ha avuto alcun effetto, dato che episodi di questo tipo, ormai, sono all’ordine del giorno nella Capitale. La salute degli alberi di Roma non è soltanto una questione ambientale, ma una vera e propria emergenza per la sicurezza dei cittadini dato che ogni giorno viene messa a rischio l'incolumità di passanti e automobilisti. Cosa aspetta l’amministrazione Raggi – conclude la nota - a mettere in campo un piano serio di manutenzione del verde?”, scrivono in una nota Giulia Tempesta, Consigliera del Partito Democratico di Roma Capitale e Jacopo Emiliani Pescetelli, Assessore ai Lavori pubblici del I Municipio.