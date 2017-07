Studentessa-escort sequestrata da un cliente: scappa nuda dalla finestra

La studentessa-escort era stata contattata da un cliente e si erano accordati per l'incontro a pagamento. Chiusa la porta dell'abitazione è iniziato l'incubo.

L'uomo, un 33enne romano che si era dimostrato molto gentile al telefono, in realtà era un pregiudicato con un passato di violenza contro le donne. La ragazza si è presentata a casa sua, in via Catania, vicino a piazza Bologna per un incontro di sesso a pagamento, ma ha capito subito che le cose non stavano andando nel verso giusto. L'uomo si è immediatamente fatto aggressivo e l'ha minacciata di morte per non pagare la prestazione. Dopo numerosi abusi accompagnati dall'utilizzo di cocaina da parte di lui, la giovane ha approfittato di un momento di distrazione del suo aguzzino per scappare dalla finestra del bagno, appendendosi completamente nuda allo stendino. La donna è riuscita a raggiungere l'appartamento dei vicini di casa a cui ha chiesto aiuto. La ragazza è stata poi medicata dal personale del 118 che l'ha portata in ospedale per accertamenti. Allertate le forze dell'ordine ed acquisita la testimonianza della vittima e la sua denuncia, gli agenti di polizia del commissariato Porta Pia sono poi andati a casa dell'uomo e lo hanno arrestato. La sua posizione è ora al vaglio dell'Autorità Giudiziaria.