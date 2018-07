Studenti disabili diventano agricoltori: l'orto solidale sbarca a San Giovanni

Ragazzi disabili a scuola di agricoltura. La Cooperativa G.Garibaldi lancia un progetto per iniziare al lavoro i ragazzi autistici.

I ragazzi autistici, con un intervento della Provincia in sinergia con l’Istituto Agrario di Roma, hanno un terreno di circa 3 ettari da coltivare al termine del periodo di scolarizzazione. L’impegno è quello di produrre ortaggi da rivendere, per autofinanziarsi e per mandare avanti un ristorante dove, sempre loro, i ragazzi diversamente abili, servono i clienti portando sulle tavole i prodotti coltivati con le loro forze.Ora questo nuovo progetto “Porto l’orto nella scuola” serve per far conoscere gli obiettivi di questa Cooperativa, ma soprattutto dei ragazzi coinvolti che, così impegnati, acquisiscono a poco a poco un’esperienza che gli consentirà poi di entrare nel mondo del lavoro.Il loro banchetto, sosta per ora, almeno una volta a settimana nelle scuole della zona san Giovanni, poi arriverà anche in altre scuole.Impegnati nella coltivazione, fatta assolutamente in modo naturale, con lavoro e acqua e sole, ci sono almeno 15 ragazzi, affiancati da 15 operatori.

Ognuno di loro ha un programma personalizzato e supervisionato dal Dipartimento di Psicologia dell’Università la Sapienza e dall’Istituto Superiore di Sanità. A breve saranno presenti, nelle vie di Roma con un’Ape allestita per la vendita dei loro prodotti.