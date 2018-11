Super bomba a due passi da Roma. Lanuvio ed Aprilia evacuate causa esplosione

Una super bomba a due passi da Roma pronta ad esplodere, con un raggio d'azione di quasi due km. Pronta la rimozione e il "brillamento" di un ordigno d'aereo di nazionalità inglese, situato in via del Tufetto 23, Comune di Aprilia.

La maxi operazione si svolgerà domenica 25 novembre e coinvolgerà la Prefettura di Latina e dalla Prefettura di Roma, vedranno coinvolti i Comuni di Aprilia e di Lanuvio, gli Artificieri dell’Esercito, i Vigili del Fuoco, le Forze di Polizia, le ASL, l’ARES 118, i volontari messi a disposizione dall’Agenzia regionale di protezione civile, la Croce Rossa nonché i gestori dei servizi pubblici essenziali.

In via precauzionale, a partire dalle ore 9 di domenica, saranno inoltre evacuati gli abitanti di Lanuvio e Aprilia che ricadono nel raggio di impatto di ritrovamento dell'ordigno: 1.800 metri. A partire dalle ore 10.00 è stata prevista, inoltre, la sospensione della circolazione ferroviaria nell’area ricadente nel raggio di impatto. Le operazioni di brillamento dell’ordigno verranno effettuate presso la cava Stradaioli di Aprilia, sita in Via Isacco.

"I Comuni provvederanno, attraverso la notifica delle ordinanze di evacuazione, a fornire adeguata informazione alla popolazione, al fine di evitare che persone non autorizzate possano trovarsi accidentalmente all’interno dell’area delimitata - comunica la Prefettura di Roma - Sarà assicurata l’assistenza alle persone interessate dalle operazioni di sgombero, con particolare riferimento agli anziani e ai soggetti disabil".

"Le informazioni relative alle abitazioni da evacuare e alle strade interdette verranno diramate dai Comuni con appositi avvisi alla popolazione, pubblicati anche sui siti istituzionali".