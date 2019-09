Super golf a Roma, Open d'Italia antipasto della Ryder Cup 2022: Molinari c'è

Un field da record con 11 campioni di major, tra cui Francesco Molinari, un ricco montepremi da 7 milioni di dollari e una vetrina su Roma in vista del grande appuntamento con la Ryder Cup del 2022. È il biglietto da visita dell'edizione numero 76 dell'Open d'Italia di golf, in programma all'Olgiata Golf Club dal 10 al 13 ottobre.

Il torneo torna nella Capitale per la prima volta dal 2002 e "quasi sicuramente" resterà a Roma fino al 2027, come annunciato dal presidente della Federgolf Franco Chimenti in occasione della presentazione avvenuta oggi, lunedì 30 settembre, al Salone d'Onore di Palazzo H alla presenza della sindaca Virginia Raggi, del presidente del Coni Giovanni Malagò, del capo di Gabinetto del presidente della Regione Lazio con delega allo Sport Albino Ruberti e del dg del progetto Ryder Cup 2022 Gian Paolo Montali.

L'Open d'Italia è infatti l'evento clou del progetto Ryder Cup 2022, la sfida Usa-Europa in programma tra tre anni al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia. "Un'opportunità più unica che rara", l'ha definita Malagò, per il quale il golf italiano sta vivendo "un momento storico". Lo conferma anche il field della prossima edizione dell'Open d'Italia, che vedrà per la prima volta al via 11 re dei major.

“L'Open d'Italia vanterà grandissimi campioni. Francesco Molinari ci farà vedere cose fenomenali, ne sono sicuro. Con lui ci saranno tanti grandi interpreti della disciplina come Justin Rose e molti altri. Ma l'Italia può contare su altri grandi giocatori come Andrea Pavan, Renato Paratore, Guido Migliozzi, Edoardo Molinari e Nino Bertasio. Sarà grande spettacolo”, dice Franco Chimenti, numero 1 della Federgolf. “Spero di vedere la Raggi all'Open d'Italia e poi alla Ryder Cup 2022, un evento davvero unico”, conclude Chimenti.

Domenica 6 ottobre a Piazza di Siena (Villa Borghese), a «Golf in Piazza», terza tappa 2019 della Road to Rome 2022, ci sarà anche Vincenzo Spadafora, ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport.