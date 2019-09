Superenalotto, a Nettuno centrato il 5: la schedina giocata nel bar fortunato

La fortuna bacia Nettuno, nel weekend centrato il 5 al Superenalotto da 18.443,84 euro. La schedina vincente è stata giocata al Gran Caffè Cavour, bar fortunato perché poco tempo fa erano stati vinti, sempre al Superenalotto, 50mila euro.

Come riportato da ilGranchio.it, la giocata vincente nella cittadina del tridente è stata convalidata al bar in via Cavour, 84 di Chiara e Ronnie. “La schedina – spiegano i titolari dell’esercizio commerciale – è stata giocata sabato scorso. Finora ancora nessuno si è presentato a reclamare la vincita”. Inoltre il Gran Caffè Cavour di recente era già salito alla ribalta con un’altra vincita sempre al Superenalotto di 50 mila euro.

L’ultimo “6” è stato centrato lo scorso 13 agosto, con 209,1 milioni, premio più alto assegnato nella storia del gioco, a Lodi (Milano), mentre nel Lazio, come riporta Agipronews, il Jackpot manca dal 2012 quando furono realizzati ben due 6, entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto.

Quello di Nettuno non è stato l'unico 5 del concorso di sabato nel Lazio: un'altra identica vincita è stata registrata ad Ostia.