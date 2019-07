Surf mania, a Santa Severa festa tra le onde: anteprima del film su Marcianò

Esplode la surf mania a Santa Severa con il Surf Expo 2019: tre giorni di onde, energia e beach party. Durante la manifestazione sarà presentato in anteprima il docu-film su Alessandro Marcianò, il recordman italiano che cavalco un'onda di 18 metri.

Sarà presentato in anteprima nazionale in occasione del Surf Expo 2019, che si terrà quest’anno dal 18 al 21 luglio sulla spiaggia di Santa Severa ai piedi del Castello Odescalchi, il docu-film “BE PART OF THE ENERGY”, prodotto da Mitsubishi Motors Italia con Kube Libre Industrie Creative e diretto da Luciano Nardi, che racconta i momenti e le emozioni del surfer Alessandro Marcianò nel giorno in cui a Nazaré (Portogallo) cavalcò un'onda di ben 18 metri, record italiano. Co-protagonista del video, Outlander PHEV, l’ibrido plug-in della Casa giapponese.

Alessandro Marcianò e il director del film Luciano Nardi saranno presenti alla proiezione. Tutti le sere poi musica e energia al Mitsubishi Off Road Party. Inizio al calar del sole, con dress code rigorosamente surf.