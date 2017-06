Svaligia la casa della madre in vacanza: figlio e fidanzata arrestati

Rapina la madre con l'amante-estetista, figlio e fidanzata hanno aspettato che la donna partisse per le vacanze per poi svaligiarle casa.

Collane, orecchini ed anelli d’oro, circa 2.500 euro in contanti e lo scooter parcheggiato sotto casa; poi capi d’abbigliamento, scarpe, borse di marca e vini pregiati, oltre ad un carnet di assegni. Questo il maxi bottino sottratto ad una signora romana di rientro dalle vacanze, che, al suo ritorno, ha trovato molti oggetti mancanti ma nessun segno di effrazione. La donna ha così raccontato il fatto agli uffici del Commissariato Viminale, ricordando di non aver più trovato le chiavi di casa, che pensava di aver smarrito, dopo aver fatto entrare in casa l'estetista. Ulteriori indagini hanno portato alla scoperta shock: il beneficiario dei titoli di credito, infatti, è risultato essere proprio il figlio della vittima, sentimentalmente legato alla estetista.

E’ così scattata una perquisizione domiciliare a carico di quest’ultima, nel corso della quale è stata ritrovata gran parte della refurtiva. Figlio e fidanzata sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per furto aggravato, mentre quanto rinvenuto è stato restituito alla legittima proprietaria.