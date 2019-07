Furto nella sede del Partito Radicale, nel centro storico della Capitale, dove i ladri hanno smurato la cassaforte e si sono dileguati.

A dare notizia dell'accaduto è stato Maurizio Turco, il neo eletto segretario del Partito Radicale Nonviolento Transpartito Transnazionale. Sul posto, in via di Torre Argentina, lunedì mattina sono intervenuti i carabinieri della stazione di piazza Farnese. Indagini in corso.