Talent Prize 2018, nasce il premio dedicato al presidente Emmanuele Emanuele

Inside Art aggiunge, per l'11esima edizione del Talent Prize dedicato alle arti visive, oltre alla grafia, fotografia, pittura, scultura, installazione e video, anche l'arte contemporanea. E a quest'ultimo premio, neonato, dà il nome di un mecenate: il presidente della Fondazione Roma F.M. Emanuele Emmanuele.

L'intellettuale illuminato che presiede la Fondazione Roma - un’istituzione benefica in grado di donare ogni anno aiuti per circa 60milioni di euro ai bisognosi - darà il nome al nuovo Premio Speciale per l'Arte Contemporanea Talent Prize 2018, fondato da InsideArt.

Sarà proprio lui a curare la pre-selezione del premio, a lui intitolato, e dedicato all'arte contemporanea: Emmanuele Francesco Maria Emanuele, Barone di Culcasi, nobile dei Marchesi di Villabianca, professore universitario, avvocato cassazionista, economista, banchiere, esperto in materia finanziaria, tributaria ed assicurativa, saggista, sportivo di fama e presidente di non so quante istituzioni. Così, l'astro nascente del Talent Prize 2018, destinato agli artisti contemporanei di nazionalità italiana e straniera, nati a partire dal 1978, si aggiunge alle altre altre discipline del premio dedicato a tutte le arti visive. Chi vorrà partecipare, dovrà presentare un'opera inedita, progettata o già realizzata, che non abbia partecipato ad altri concorsi che prevedano premi in denaro. Ed “all'uomo contro”, come lo definisce InsideArt, “per la sua autonomia intellettuale ed economica”, che ha reso la Fondazione Roma una grande istituzione filantropica, andrà l'onere e l'onore di scegliere la rosa dei partecipanti, scovando tra questi il talento emergente.

Ecco alcune note tecniche ed i termini per partecipare: Le opere potranno essere realizzate con qualsiasi materiale, purché non presentino elementi di pericolosità, di grandezza tra i 3 per 2 mm. E i 10 metri quadrati. Le opere finaliste, firmate dall'autore, dovranno essere consegnate all'indirizzo che verrà comunicato dalla Segreteria InsideArt dieci giorni prima.

Chi vuole candidarsi lo potrà fare dall' 8 maggio e il 16 luglio 2018; info sul sito dedicato al Talent Prize 2018.

“Mi piace averlo coinvolto così – spiega l'organizzazione del premio a proposito della partecipazione diretta del professore Emmanuele alla selezione – perché è un uomo che ho visto commuoversi di fronte alla grandezza del bello. E tra gli artisti che concorrono al Talent Prize di bellezza ce n’è in abbondanza”.