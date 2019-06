Taniche di benzina alla sede del Parco del Circeo, Centinaio: “Intimidazione”

Parco nazionale del Circeo, delle taniche di benzina e una lettera minatoria diretta al comandante dei carabinieri forestali sono stati ritrovati lunedì mattina davanti agli uffici del parco a Sabaudia. Il ministro Lega Centinaio: “Gesto vile e intimidatorio”.

"Sono a fianco del comandante dei Carabinieri forestali del Parco del Circeo e di tutti gli uomini e le donne della Stazione dei Carabinieri forestali di Sabaudia che presidiano e difendono quotidianamente la nostra natura, la nostra terra e noi cittadini". E' quanto dichiara il ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Gian Marco Centinaio in merito all'atto intimidatorio nei confronti dei Carabinieri Forestali nel Parco del Circeo dove, davanti agli uffici del Parco, lunedì mattina sono state trovate due taniche di benzina e una lettera indirizzata al comandante della stazione.

"Come italiani non possiamo più tollerare gesti vili e intimidatori, come quello che è accaduto oggi, - prosegue Centinaio - oltretutto proprio davanti al Parco Nazionale del Circeo, una delle più antiche aree naturali protette d'Italia. Sono fiducioso che i colpevoli verranno presto individuati. In Italia non ci deve essere posto per l'illegalità e per chi minaccia la nostra terra e le nostre forze dell'ordine".