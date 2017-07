Tartaruga marina depone le uova sul litorale romano. Recintata l'area

Una tartaruga marina ha risalito la battigia del litorale romano all'altezza di Ardea per deporre le sue uova.

La Guardia Costiera sta monitorando il tratto di spiaggia dove l'animale ha scelto di deporre le uova, per garantire la tranquillità della nidiata. Nella notte di martedì la Capitaneria di Porto ha ricevuto la segnalazione della presenza di una tartaruga sulla spiaggia di Ardea. Il personale dell’ufficio locale marittimo di Torvajanica si è recato sul posto per verificare i motivi che hanno spinto l'animale a rifugiarsi sulla battigia e ha trovato le uova di tartaruga. Gli agenti hanno immediatamente allertato il biologo marino di Tartalazio, la rete scientifica regionale competente per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine.

La Capitaneria di porto ha circoscritto l’area con una rete metallica per proteggere le uova dai bagnanti. La zona verrà costantemente presidiata da parte di volontari in costante contatto con l'ufficio marittimo di Torvajanica.