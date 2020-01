Tassista prende a pugni cliente a Fiumicino: revocata definitamente la licenza

"Abbiamo revocato definitivamente la licenza al tassista che aveva aggredito un cliente all’aeroporto di Fiumicino. Un gesto inaccettabile. Tolleranza zero di fronte a ogni tipo di violenza".

A dare l'annuncio della revoca della licenza è stato il sindaco di Roma Virginia Raggi, come di consueto, tramite i social.

L'aggressione era avvenuta il 7 dicembre scorso. Il cliente, appena atterrato da un volo proveniente da Madrid, chiese al tassista l'applicazione del tassametro per la corsa dallo scalo di Fiumicino fino in città; senza avere risposta il malcapitato passeggero fu colpito con un violento pugno in pieno volto dal tassista, pugno che gli causò la frattura del setto nasale.