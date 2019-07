Taxi, addio sosta selvaggia a Stazione Termini: nuove modalità di prelevamento

Taxi a Roma, addio alla sosta selvaggia alla Stazione Termini: le auto ora dovranno sostare in fila e caricheranno i passeggeri a prescindere dall'ordine di arrivo.

Nel più grande scalo ferroviario romano cambiano per i taxi le modalità di prelevamento degli utenti. Fino al 27 ottobre 2019, è obbligatorio per i tassisti in servizio a Termini, presso piazza dei Cinquecento, caricare a prescindere dall'ordine di arrivo ma in corrispondenza della prima fila del posteggio con priorità a partire dal lato sinistro (lato marciapiede) per i tre posti della prima fila.