Taxi in marcia sul Campidoglio. Ira dei sindacati, lunedì la manifestazione

Taxo sul piede di guerra. I sindacati annuncia una protesta " a seguito dell’interpretazione normativa frutto della emanazione della direttiva della Polizia Municipale di Roma Capitale", definendo inoltre "gravissima la situazione operativa che ne é derivata".



È quanto scivono in una nota congiunta Us-Taxi, Unica Cgil, Uritaxi, Uri, Fast Tpnl, Mov. it Tassisti, Casa Artigiani, Confartaginati. Una lista infinita di sigle sindacali, che concorda: "Concordando per una immediata risposta e si sono coordinate per richiedere gli spazi per una manifestazione pubblica - si legge nella nota - La Questura di Roma a seguito dei comizi di chiusura della campagna elettorale, ha deciso di non autorizzare il presidio di domani in Campidoglio, posticipando la manifestazione a lunedì ore 15.00. Nel frattempo stiamo continuando a sollecitare la maggioranza Capitolina affinché ci riceva prima della manifestazione di lunedì, intervenga tempestivamente per risolvere il problema e reinterpretare meglio la circolare in questione. ricondurre la questione ad un adeguato contesto legislativo".