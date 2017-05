Taxi travolge e uccide una 16enne, incidente shock in via dell'Amba Aradam.

Prima il tragico impatto e il ricovero in ospedale, poi il decesso. E' risultato fatale l'impatto per una 16ennne, travolta nel pomeriggio di sabato da un taxi alla fermata dell'autobus. Il conducente si è fermato a prestare soccorso e la giovane è stata portata prima al San Giovanni e poi al Bambin Gesù, dove è morta nella mattinata di lunedì. Sulle cause dell'incidente sono in corso indagini della polizia locale.