Teatro Marconi, da Marco Cavallaro a Rodolfo Laganà: nuova stagione al via

Teatro Marconi al via con una nuova stagione ricca di novità. Da Marco Cavallaro a Rodolfo Laganà, alla presenza del direttore artitistico Felice della Corte svelata la programmazione per il 2018/2019.

Riparte la stagione del teatro Marconi con cartellone ricco di spettacoli voluti dal Direttore artistico Felice della Corte. Una programmazione variegata che spazia dalla commedia al classico per accontentare tutti i gusti. Con lo slogan “Vivi da protagonista”, Felice della Corte invita il pubblico ad accomodarsi nel suo teatro e augura a tutti di trascorrere al Teatro Marconi meravigliose serate.“ Sono certo che chiunque arrivi da noi si affeziona subito”afferma il direttore “è semplice, ci prendiamo cura di ogni singolo dettaglio, dal parcheggio interno, spazioso e custodito, dalle abbondanti apericene preparate ogni sera dal nostro bistrot e poi il cartellone, il vero protagonista, insieme al pubblico, di questa nuova e promettente stagione”

Dalla commedia al classico che accontenta tutti, fino a spettacoli ad hoc per bambini. Al teatro Marconi si comincia il 18 ottobre con Attrazioni Cosmiche di Marco Cavallaro e Giovanna Chiarilli, in scena fino al 28 ottobre. Sul palco Marco Cavallaro, Maria Lauria, Ramona Gargano, Marco Maria della Vecchia, Maria Chiara Centorami e Marzia Verdecchi diretti dallo stesso Cavallaro. E’ il 31 dicembre, il giorno più caotico dell’anno e, all’interno di un locale gestito da amici, si intrecciano amori, storie personali e dammi di ciascuno. Ma tra risate, riflessioni e storie di amore e amicizia si scopre che non si può fare a meno degli altri.

Segue il 2 e il 3 novembre Analisi Illogicadi Marco Predieri, con Giorgia Trasselli e Simone Marzola. Una commedia avvolta nella struttura e la suspense di un thriller con tutta l’ironia che può scaturire da un goffo malinteso. Ospite per una notte di una amica psicologa, la protagonista si ritroverà a fronteggiare un maldestro visitatore, armato di pistola e idee confuse. Un intreccio brillante che si snoda tra comicità e noir per un finale tutto da scoprire.

Dall’8 al 18 novembre sarà in scena uno testo di Gianni Clemente: Il cappello di carta. Stefania Graniero, Fabrizio Pallotta, Simona Mancini, Armando Puccio, Davide Nebbia, Alessia Francescangeli e Marco Pratesi saranno diretti da Felice della Corte. La commedia è ambientata a Roma nel luglio del 1943 e racconta la storia di un’umile famiglia operaia. I protagonisti si troveranno ad affrontare la guerra, il bombardamento di San Lorenzo, il mercato nero, la fame senza perdere mai il sorriso. Una storia di grande umanità che, tra spunti di riflessione e commozione, regala tante risate.

A partire dal 19 novembre fino a maggio, per un lunedì’ al mese ( 17 dicembre- 21 gennaio- 18 febbraio- 15 aprile- 13 maggio) andrà in scena La Parrucchiera dell’Imperatrice- ossia la vera storia della Principessa Sissidi Franca De Angelis. Tiziana Sensi diretta da Anna Cianca dà voce in un gioco di specchi alla Principessa e alla parrucchiera, alla padrona e la serva, a due donne diverse nel destino e nelle ambizioni, ma accomunate da una stessa condizione esistenziale di infelicità.

I sorrisi del portiere di Carlo Picchiotti sarà in cartellone dal 22 novembre al 2 dicembre. Rodolfo Laganà, diretto da Claudio Boccaccini, è il portiere del sorriso che ci descrive i tratti principali dei condomini di uno stabile di Roma, mostrandoci quanto siano simili a quelli di tutti noi. Il portiere sa tutto dei suoi condomini ed è per questo che un commissario chiede a lui per primo una versione dei fatti ed Orazio, con logica fermezza, gli rivelerà la sua verità con protagonisti, moventi, vittime e colpevoli, fino ad arrivare al finale che non ti aspetti.

Una Roma di altri tempi sarà invece protagonista dal 13 al 16 dicembre con “…’Na vorta c’era Roma”, spettacolo di e con Valentina Olla. Un viaggio suggestivo nel centro della Città Eterna, tra scorci mozzafiato, chiese e sanpietrini, raccontato dal punto di vista di chi è nato in periferia, attraverso il sapore amaro di serenate, stornelli, amori tragici e sonetti di Trilussa. In scena anche Edoardo Simeone al pianoforte, Vincenzo Meloccaro al sax soprano e clarinetto, Daniele Trissati alla chitarra classica e acustica e Stefano Napoli al contrabbasso.

Tutta colpa del cuore, commedia romantica e brillante di Cinzia Berni e Luca Nannini, diretta da Felice Della Corte, divertirà e appassionerà gli spettatori durante le festività natalizie dal 27 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019. Vittorio è un docente di criminologia all’università e indomito playboy che, durante una cenetta romantica con una sua allieva Clelia, ha un attacco cardiaco. A soccorrerlo è proprio la madre della ragazza, Giò, una dottoressa attraente e spiritosa. Tra i due nasce così una meravigliosa alchimia. Una commedia ironica e attuale in cui chiunque sia stato, o sarà innamorato, potrà riconoscersi.

I sentimenti saranno ancora al centro della scena dal 17 al 20 gennaio con "E tu sei bellissima di Claudio Proietti" e la regia di Claudio Boccaccini. Simone Colombari e Siddhartha Prestinari interpretano una coppia di separati, Paolo e Cristina, che si rincontra casualmente in una cittadina di provincia dopo diversi anni. Un climax di ricordi li riporta prepotentemente a un passato che ancora fa male. Si crea, dunque, un vortice di ironia e un concatenarsi di battute che suscitano nello spettatore un sorriso divertito e la possibilità di riflettere sulle opportunità che la vita offre.

Dal 24 gennaio al 3 febbraio sarà la volta di un classico del teatro pirandelliano "Il fu Mattia Pascal", per la regia Claudio Boccaccini, con Felice della Corte, Alessia Navarro, Siddhartha Prestinari, Paolo Perinelli, Maurizio Greco, Pierre Bresolin e Ilaria Serantoni. La versione proposta da Boccaccini si avvicina a temi di grande importanza e attualità: l’impossibilità per l’uomo di determinare la propria esistenza e la frantumazione dell’identità in una società che dimentica, sostituisce e procede senza pietà per gli individui.

Ma accanto ai classici del teatro vengono affrontati anche temi di grande attualità e impegno civile. Dal 7 al 17 febbraio, sempre per la regia di Claudio Boccaccini, sarà in scena Love’s kamikaze di Mario Moretti, con Marco Rossetti. La storia di Due giovani di Tel Aviv, rappresentanti di due popoli, Naomi, ebrea, e Abdul, palestinese, che si amano cercando di dimenticare la sporca guerra e, nello stesso tempo, confrontano e discutono le due civiltà e le diverse motivazioni che animano le due parti.

La storia della nostra penisola sarà invece protagonista dal 21 al 24 febbraio con Viaggio in Italia- Cantando le nostre radici diretto da Massimo Venturiello, con la direzione musicale di Piero Fabrizi. Un concerto-spettacolo itinerante, a cura di Tiziana Tosca Donati, Felice Liperi, Paolo Coletta, che attraversa il Bel Paese dalle Madonie della Sicilia fino alla Pontebba friulana, passando per la Maremma, il Molise Arbëreshë, la vera Napoli e che fa tappa in ogni borgo o località, per raccogliere i colori, i profumi e le voci della memoria della Musica Popolare, il tutto attraverso la musica del gruppo RadiCanti.

Un altro tema di grande attualità verrà trattato nella commedia di Bernardino De Bernardis Immigrati brava gente, dal 28 febbraio al 10 marzo.Sul palco, insieme allo stesso Bernardino De Bernardis, Angela Ruggiero, Ruddy Almada, Simonetta Milone, Francesca Di Meglio, Matteo Fasanella, Elena Verde e Antonio Coppola. Cosa succederebbe ad una famiglia napoletana se piombasse in casa un immigrato? La famiglia Croccolo, che incontrerà Omar e sceglierà di accoglierlo, sfidando le paure e la diffidenza di molti, ce lo racconterà in una commedia esilarante.

Dal 21 al 31 marzo Enrico Maria Lamanna dirigerà Elisabetta Mirra, Brenno Placido, Jacopo Carta e Matteo Bossoletti in Voci dal cortile di Edna Mazya. Uno spettacolo di grande attualità sia per il tema degli abusi, che per il tema del bullismo fra minori, che prende spunto da un doloroso episodio di violenza avvenuto nell'estate del 1986 a Hibbutz Shomrat, nel nord Israele.

Dal 4 al 7 aprile andrà in scena 40 mq, la nuova opera di Emiliano De Martino, che lo vede protagonista insieme a Noemi Giangrande e Laura Sorel. La storia di un ragazzo alle prese con i dilemmi emotivi e sentimentali che la crescita comporta, tra situazioni paradossali e incursioni di una madre in bilico tra la classica chioccia e la progressista che vuole a tutti i costi un figlio indipendente ed emancipato.

Dal 25 al 28 aprile Daniele Derogatis, Valeria Monetti, Maurizio Paniconi e Alessandro Tirocchi diretti da Marco Simeoli, ci racconteranno La storia d’Ita(g)lia. I genitori di tre alunni di una scuola superiore, autori di un lavoro di gruppo sulla storia d’Italia, sono costretti dall’autoritaria professoressa D’Onofri, detta “La Merkel”, a mettere in scena proprio il lavoro realizzato dia loro filgi. Verrà così messo in luce il rapporto dei tre padri coi figli, con la scuola e con il loro essere genitori. Sarà l’occasione per raccontare la Storia d’Italia con vizi, virtù e correzioni comiche, senza privarsi di spunti di riflessione.

La tragica vicenda che vide protagonista l’artista Pippa Bacca è al centro dello spettacolo Tu non mi farai del male- Pippa Bacca di Rosa A. Menduni e Roberto De Giorgi, in cartellone dal 9 al 12 maggio. Tiziana Sensi dirige un testo che narra tra immaginazione e realtà la vita di una donna ricca di ideali che intende l’esistenza come terreno di espressione della propria arte, la cui drammatica fine l’ha resa quasi un emblema di sacra perfezione.

Chiude la stagione, dal 4 al 7 luglio, Tutto in famigliadi Murray Schisgal con la regia di Felice Della Corte. Una commedia divertente, nella più classica tradizione della drammaturgia brillante, interpretata da Francesca Nunzi, Marco Simeoli, Marco Della Vecchia e dallo stesso Felice Della Corte, i quali danno voce e corpo a personaggi che, tra equivoci e colpi di scena, cercano maldestramente di dare un senso e un equilibrio alla loro esistenza.

Non mancano poi spettacoli per bambini e ragazzi. Il Teatro Marconi dedica infatti una programmazione per i più piccoli con un ricco, interessante e appassionante cartellone che va da novembre a maggio:Harry Potter e la scuola dei maghi, Artù e la spada nella roccia,Il Grinch e la magia del Natale, E vissero tutti felici e contenti, Shrek, La Favola di Natale, Cappuccetto Rosso vol.1, Hercules, Malefica e La Bella Addormentata nel Bosco, Notte al Museo, Un’emozione per amica- Storia di un’ordinaria bambina da Inside-Out, La favolosa favola di Scemarella, Il mondo di Oz, Avengers missione Principesse Initaly War, Maui… Oceania,C appuccetto Rosso vol.2, Barbablù, Il Libro della Giungla ,I figli dei cattivi, Mary Poppins e Mr. Banks.

Grande attenzione anche alle scuole, il Teatro Marconi propone, inoltre, spettacoli pensati e scritti per specifici livelli scolastici, con l’obiettivo di avvicinare gli studenti e i giovani al teatro, offrendo anche la possibilità di stabilire giornate specifiche secondo le esigenze delle scuole stesse, tenendo conto della disponibilità del Teatro e delle compagnie teatrali. Il ciclo di spettacoli destinato alle scuole di diversi ordini e gradi è composto da rappresentazioni con valore didattico e non solo, spesso inserite nelle stagioni serali di numerosi teatri romani e nazionali. Per i più piccoli propone Frozen…La regina delle nevi,Il Grinch e la magia del Natale,Il Mago di Oz,Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico,Un’emozione per amica,Artù e la spada nella roccia, Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare,Esopo e Fedro (Le Favole),Hercules;mentre per gli istituti superiori titoli comeAspettando Godot,Il Fu Mattia Pascal,La foto del carabiniere,Love’s kamikaze,Progetto “Companies Talks”.