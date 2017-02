Teatro Valle, Grillo sale sul palco e fa il comico: ”Facciamoci tre torri”

Primi lavori di messa in sicurezza del Teatro Valle in diretta social, sopralluogo congiunto dalla sindaca Raggi, del vicesindaco Bergamo e di Beppe Grillo, che live su Facebook ironizza: “Qui ci farei una bella polizza”.

Dopo tre anni di abusivismo e due di chiusura si intravede la luce per il Teatro Valle, il più vecchio e glorioso della Capitale. Un patrimonio della città troppo spesso ignorato e lasciato nel degrado, al fianco del quale si è da sempre schierato Alessandro Gassman. L'attore è infatti da tempo denuncia la condizione del teatro, ed ha salutato con entusiasmo il recente inizio dei lavori: "Il fatto che i lavori al Teatro Valle di Roma siano iniziati – scrive l'attore in un tweet - segna una svolta in discontinuità con il passato!! Dopo 5 anni di abbandono".

L'annuncio di una riapertura parziale era stata da tempo data da Luca Bergamo, ex assessore alla cultura ed oggi vicesindaco, che ha dato l'annuncio di: “Una fase dei lavori ordinari, fino a giugno. La struttura deve essere a norma”. Ma lo show è tutto del leader dell'M5S, che prima si esprime così sul teatro: "C'e' domanda di teatro, la gente ci va ancora volentieri: ha avuto un momento un po' cosi' pero' e' tornata. Pero' bisogna anche trovare dei sistemi per cui i teatri si possano auto sostenere per chi ci lavora, far girare le compagnie". E poi si scatena. Nel corso del sopralluogo Beppe Grillo infatti ironizza, facendo più di una battuta sui temi “caldi” della Capitale: “Qui ci metterei una bella polizza “ commenta in un primo momento. Per poi scatenarsi: “Invece di farle allo stadio le facciamo qua le torri, tre torri. Pure Calatrava ci fa una vela magari, la lasciamo lì attorcigliata a marcire e poi magari qualcuno ci paga”.

Un vero e proprio spettacolo in diretta dal palco del Teatro Valle, che ora quindi attende la verifica degli impianti per una riapertura parziale. Un lavoro che darebbe nuovamente prestigio e dignità ad un teatro storico, patrimonio di Roma ma soprattutto dei romani.