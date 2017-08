Tenta di buttarsi nel Tevere: gli agenti lo afferrano al volo per le caviglie

Voleva buttarsi dal ponte Principe Amedeo di Savoia per farla finita, ma l'intervento della Polizia lo ha salvato.

Un uomo di 57 anni è stato salvato dagli agenti del commissariato di Trevi e dal Reparto Volanti di Roma mentre stava per suicidarsi buttandosi nel Tevere. I poliziotti hanno iniziato a parlargli, cercando di distrarlo dai suoi intenti, mentre gli altri operatori si avvicinavano per tentare di afferrarlo. L’uomo, però, si è agitato sempre di più, e smettendo di parlare con la Polizia ha provato a buttarsi all'improvviso. Gli agenti con un balzo sono riusciti a bloccarlo e a trattenerlo per i piedi. L'uomo è rimasto sospeso a testa in giù sul fiume, prima che i poliziotti riuscissero a portarlo di nuovo al di là della balaustra. Gli agenti lo hanno poi accompagnato all'ospedale Santo Spirito.