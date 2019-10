Tenta di sfilare la pistola ai poliziotti e li aggredisce: arrestato nigeriano

Fermato per un controllo, tenta di sfilare la pistola a due poliziotti e li aggredisce ferendoli: arrestato in via Ricasoli, a pochi passi dalla stazione Termini, un 28enne nigeriano con precedenti. Si è rischiata una tragedia in pieno stile Questura di Trieste.

Gli agenti del Commissariato Esquilino, lunedì pomeriggio erano impegnati nel controllo del territorio, quando hanno notato la presenza di un gruppetto di persone intente nel commercio di oggetti rubati, che, alla loro vista si è allontanato velocemente. E così i poliziotti hanno deciso di procedere ad un controllo più accurato bloccando S.R., nigeriano di 28 anni, con precedenti di polizia.

Lo straniero ha iniziato improvvisamente a dare in escandescenza colpendo gli agenti. Nella colluttazione ha anche tentato di disarmare uno degli agenti non riuscendoci. Il ragazzo ha poi danneggiato un’auto parcheggiata e successivamente una volante. Grazie all'arrivo di altre pattuglie intervenute sul posto, i poliziotti sono riusciti ad arrestare il 28enne riportando ferite per le quali sono dovuti ricorrere a cure mediche.