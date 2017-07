Tenta il furto, ma precipita dal balcone del palazzo: ladro in ospedale

Stava rapinando un appartamento di via Roberto Lepetit quando la proprietaria di casa è rientrata: si è arrampicato sul balcone ed è caduto dal terzo piano.

Un ucraino di 34 anni ha scoperto sulla propria pelle che la tattica del lenzuolo legato al balcone funziona soltanto nei film. Non aveva altre vie di scampo se non quella di calarsi dal terzo piano tentando una fuga disperata quando ha sentito che la proprietaria della casa che stava svaligiando inseriva le chiavi nella toppa. Con una borsa di tela contenente la refurtiva a tracolla ha provato il tutto per tutto, ma è scivolato. Lo hanno soccorso i passanti, che allertati dalle grida di dolore dell'uomo hanno chiamato il 112 perché venisse ricoverato. L'uomo ha riportato fratture in tutto il corpo e ota è al Policlinico di Tor Vergata in prognosi riservata. La refurtiva è stata riconsegnata alla legittima proprietaria e il giovane ucraino dovrà rispondere di furto e danneggiamento.