Tenta lo scippo, i militari lo fermano usando mosse di arti marziali

Alcuni militari sono intervenuti in aiuto dei Carabinieri della stazione Roma Nomentana per fermare uno scippatore che stava scappando dopo aver rubato un portafogli e l'hanno bloccato usando tecniche di difesa proprie della Forza Armata.

Il malvivente, un cittadino peruviano di 28 anni, aveva sfilato il portafogli dallo zaino di un turista presso la fermata “Spagna” della metropolitana della Capitale iniziando una rocambolesca fuga, quando si è reso conto di essere inseguito dai Carabinieri. Per allontanarli, ne ha spinto uno, facendolo cadere da una rampa della scala mobile.

I militari impiegati nell’Operazione Strade Sicure hanno notato il movimento alla fermata e sono subito intervenuti in appoggio ai Carabinieri. I due paracadutisti, addestrati nell'esercito all'utilizzo di metodi di combattimento e di autodifesa derivati da arti marziali e sport di combattimento, sono riusciti a bloccare il malvivente. Il peruviano è risultato in possesso di due siringhe e si è dichiarato sieropositivo. Ora si trova in arresto per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.