Tentata violenza sessuale alla stazione, ragazza salvata da autisti Cotral

Bloccata e trascinata in un anfratto, ragazza di 19 anni salvata da stupro grazie ad autisti del Cotral.

In soccorso della giovane proprio due dipendenti, che hanno assistito alla scena alla stazione di Fara Sabina. Allertati i carabinieri, grazie alla tesimonianza della vittima e alle immagini delle telecamere, il molestatore è stato poi rintracciato all'interno di un negozio di via Garibaldi. Lì, dopo minacce e sputi ai militari, il 18enne romano, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato. Le accuse sono tentata violenza sessuale e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il 18enne è stato tradotto presso il carcere di Rieti, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.



Un tentativo di violenza sventato grazie al coraggio degli autisti, che il governatore della Regione Lazio Zingaretti elogia tramite il proprio profilo Facebook: "Grazie agli autisti Cotral che ieri, a Fara Sabina, hanno salvato una ragazza che stava per subire una terribile violenza vicino alla stazione - scrive Zingaretti - A lei la nostra vicinanza e totale sostegno. Chi stava per commettere un gesto così vergognoso è stato assicurato alle Forze dell’Ordine. Ora in fretta giustizia”.