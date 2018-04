Termini, “armati” di cane rapinano turisti e fuggono. Coppia di ladri fermata

"Armati" di cane rapinano turisti e fuggono. Arrestati due giovani egiziani, di 19 e 20 anni, per aver derubato una coppia di turisti di una collana d’oro nei pressi della stazione Termini.

La tecnica di rapina era ormai consolidata: uno dei due distraeva i malcapitati chiedendo loro una sigaretta, il complice passava all’azione impossessandosi di oggetti preziosi e il loro cane, di grossa taglia, spaventava le persone rapinate impedendone una reazione.I due sventurati turisti hanno prontamente raccontato la loro disavventura a dei poliziotti che si trovavano nelle vicinanze di via Giolitti, fornendo la descrizione dei fuggitivi, che è stata subito diffusa via radio.Poco dopo una pattuglia del commissariato Fidene, nelle adiacenze del sottopasso di via Turbigo, ha notato e fermato due persone con cane al seguito, perfettamente corrispondenti alla descrizione.I due egiziani avevano numerosi precedenti penali, e addirittura il 20enne risultava essere stato scarcerato la mattina stessa per un reato analogo, dopo essere stato sottoposto a giudizio con rito direttissimo, nel corso del quale gli era stata imposta la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Roma.Per entrambi, riconosciuti dalle persone rapinate, è scattato l’arresto per rapina aggravata.