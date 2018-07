Termini, rissa tra due peruviani: agente prova a separarli ma viene aggredito

Calci, pugni e bottigliate: poliziotto in borghese tenta di sedare una rissa ma viene aggredito.

L’agente aveva notato in via Giolitti due giovani colpirsi violentemente e ha cercato in un primo momento di calmare gli animi. Non riuscendoci, ha deciso di intervenire separandoli ma a quel punto i due si sono scagliati contro di lui colpendolo e causandogli delle lesioni guaribili in tre giorni. La polizia, intervenuta sul posto, è riuscita a bloccarli e ad arrestarli solo grazie all’utilizzo dello spray anti aggressione.

S.V.O.A. 23enne e S.V.O.S 22enne, queste le loro iniziali, dovranno rispondere dei reati di rissa, resistenza e lesione a pubblico ufficiale.