Terremoto, ad Amatrice l'Esercito soccorre donna incinta bloccata dalla neve

Otto persone, tra cui una donna di 89 anni e una partoriente, sono state soccorse dall'Esercito presente ad Amatrice dopo essere rimaste bloccate in casa a causa della neve.

In particolare, le operazioni si sono svolte a Nommisci e Cornillo, due frazioni del comune colpito dalle nuove scosse di questa mattina e dalle forti nevicate degli ultimi giorni. Le due donne sono in buone condizioni di salute. Gli addetti dell'Esercito presenti ad Amatrice si stanno inoltre occupando della pulizie delle strade per sgomberarle dalla neve in eccesso e consentire il passaggio.