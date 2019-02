Terremoto Ama, la polemica spacca l'M5S: l’assessore Montanari si dimette

La polemica sul bilancio Ama spacca l'M5S. Dopo il "no" all'approvazione dei conti della muncipalizzata dei rifiuti, l'assessore Montanari, titolare dell'Ambiente, lascia l'incarico in polemica con Raggi e Campidoglio.

A far traboccare la proverbiale goccia dal vaso la delibera, approvata nel pomeriggio di venerdì dalla maggioranza M5S, che di fatto dà il via libera alla bocciatura del bilancio 2017, nei confronti della quale l'assessore si era dichiarata contraria. Di fatto in Campidoglio ha così respinto il testo, approvato dal Cda dell'azienda solo il 6 dicembre scorso, dopo un lungo braccio di ferro su una posta contabile da 18 milioni di euro. Pinuccia Montanari è la seconda titolare a lasciare l'incarico dell'Ambiente, da quando, nel 2016, si era stata Paola Muraro ad abbandonare il Campidoglio.

Sulla municipalizzata dei rifiuti capitolini non ha fatto sconti il sindaco Raggi, che, a seguito di un confronto accesso in Campidoglio, sarebbe intervenuta con decisione lamentando anche disservizi nella raccolta: "Sono stufa. Sono dalla parte dei cittadini che hanno perfettamente ragione. È il momento di fare pulizia nel bilancio di Ama e soprattutto nelle strade. Su questo non accetto alcun compromesso - avrebbe detto il sindaco- E non si torna indietro".

Una decisione, quella della Montanari, che ha subito scatenato la reazione delle opposizioni, Pd in primis: "L’assessora Montanari se ne va. È l’ennesima fuga. Le dimissioni dei collaboratori e degli assessori sono l’unica cosa che funziona nella giunta Raggi, non ne sbagliano una - attaccano Enzo Foschi, vicesegretario Pd del Lazio - La città sprofonda tra buche, trasporti pubblici inefficienti e montagne di mondezza. La Raggi non vuole una discarica di servizio, ma Roma è già una discarica. A cielo aperto”.