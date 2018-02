Terremoto Amatrice, Pirozzi indagato: “Accuse in piena campagna elettorale”

Sisma di Amatrice, esplode la "bomba" Pirozzi. Il sindaco, indagato per omicidio colposo dalla Procura della Repubblica di Rieti per il crollo di una delle tre palazzine di avvenuto durante il terremoto del 24 agosto, respinge al mittente le accuse e assicura: "Io estraneo ai fatti".

Il primo cittadino di Amatrice, in conferenza stampa a Roma nel pomeriggio, si dice fiducioso sull'operato della magistratura, sicuro di poter provare la propria innocenza: "Alle ore 7:30 di questa mattina mi è stato notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari dagli Agenti della polizia giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti - racconta Pirozzi in una nota - Risulto attualmente co-indagato in una vicenda, risalente al 2009, in merito alla quale evidenzio, sin d'ora, la mia totale estraneità rispetto ai fatti contestati e sulla quale sarà chiamato ad esprimersi il Tribunale di Rieti, nei confronti dei cui magistrati ripongo la massima fiducia".

Il candidato presidente della Regione Lazio sottolinea poi il tempismo sospetto delle accuse, emerse a 22 giorni dalla data spartiacque delle elezioni del 4 marzo: "Mi preme, al contempo osservare che tale atto mi è stato notificato casualmente a 22 giorni da una importante tornata elettorale che mi vede coinvolto in prima persona: le elezioni regionali del Lazio del prossimo 4 marzo - ha proseguito Pirozzi - Non posso esimermi dall'evidenziare, altresì, che stesso trattamento non è stato riservato dalla medesima Procura di questa Repubblica ad altri candidati al consiglio regionale del Lazio, appartenenti ad altra coalizione, i quali, pur risultando indagati ormai da anni, sono ancora in attesa di una pronuncia da parte dell'Organo inquirente. Mi trovo, poi, costretto a constatare, con non poca amarezza, che la stessa Procura reatina, per voce del suo Procuratore Capo (Giuseppe Saieva, ndr), pur avendo da diversi mesi anticipato alla stampa nazionale le proprie intenzioni di avanzare una richiesta di archiviazione nel procedimento penale scaturito sul caso della scuola 'Romolo Capranica' di Amatrice, non ha avuto la medesima prontezza nel formalizzare le proprie determinazioni. Ad oggi, infatti, non risulta ancora essere stata avanzata tale istanza al locale Giudice per le indagini preliminari, nonostante sia stato depositato l'elaborato da parte del super perito Salvatori che ha escluso qualsivoglia responsabilita' del sottoscritto. Giammai mi sono pronunciato riguardo a fatti di asserita rilevanza penale che hanno visto direttamente coinvolti gli altri miei competitor alla carica di governatore della regione Lazio nè intendo farlo ora, entrando nel merito di questa vicenda che ha del surreale. Al contempo - ha proseguito Pirozzi - mi addolora profondamente essere coinvolto in un procedimento scaturito a seguito della morte di tanti cari amici derivante da una ordinanza del Sindaco che mi aveva preceduto e della tempistica con cui la Procura ha inteso intervenire in questo caso. E non in altri".