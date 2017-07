Terremoto in Grecia, vacanza di maturità infernale per 7 studenti di Rieti

Ci sono anche 7 giovani studenti di Rieti sull'isola greca colpita nella notte da un terremoto di magnitudo 6,7.

I ragazzi, tutti residenti nel capoluogo sabino, si trovavano sull'isola di Kos dove contavano di passare una vacanza spensierata dopo gli esami di maturità, ma l'isola si è trasformata in un inferno. I 7 giovani non sono rimasti feriti nel crollo delle macerie, ma l'hotel in cui alloggiavano risulta inagibile e al momento sono stati trasferiti in una zona più interna dell'isola. I loro familiari sono costantemente in contatto sia con la Prefettura di Rieti che con la Farnesina, per capire quando i ragazzi potranno fare rientro in Italia, dal momento che il locale aeroporto è chiuso a causa dei danni provocati dal terremoto.