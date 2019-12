Terremoto M5S, la maggioranza si spacca: il consigliere Angelucci si dimette

Terremoto M5S, la maggioranza in Consiglio Comunale si spacca durante i lavori sul bilancio di previsione 2020-2022: il consigliere capitolino Nello Angelucci si dimette dall'incarico.

Angelucci si è dimesso poco dopo che in Aula Giulio Cesare è stato presentato il maxiemendamento di giunta e dopo che, nel corso della giornata aveva, manifestato ai suoi colleghi della maggioranza la richiesta di accordare alcuni correttivi sui fondi destinati al sociale attraverso il maxiemendamento.

Anche altri consiglieri, a quanto filtra, non avrebbero gradito la metodologia scelta dalla giunta ed il contenuto del maxiemendamento e potrebbero astenersi sul testo del previsionale. Nelle scorse settimane dapprima il forte scontro politico in Aula tra Simona Ficcardi ed il resto del gruppo sulla posizione da assumere sui rifiuti, con Ficcardi decisamente critica rispetto alla scelta del sindaco Virginia Raggi di andare inizialmente allo scontro aperto con la Regione Lazio sul nodo discarica; poi era stata la volta di Enrico Stefàno, presidente della Commissione Mobilità, uno dei consiglieri di maggiore peso tra i pentastellati, che aveva attaccato via social Andrea Coia, presidente della Commissione Commercio, per la scelta di stoppare l'allungamento della Ztl fino alle 19 durante il periodo dei saldi.

Dure le opposizioni, il Pd parla di "bilancio fallimentare presentato dalla Raggi che costa alla maggioranza M5s le dimissioni del consigliere Angelucci. Questo bilancio ha fatto emergere tutte le spaccature tra i 5 Stelle, consigliamo alla sindaca di staccare la spina e ridare la parola agli elettori".

Venerdì, con l'Aula convocata a partire dalle 12, quindi il primo atto all'ordine dei lavori sarà la surroga di Angelucci. Soltanto successivamente si aprirà la discussione sul bilancio. Inoltre la conferenza dei capigruppo ha già convocato l'Assemblea capitolina anche per lunedì prossimo 23 dicembre.

Al posto del consigliere dimissionario tornerà in Aula Giulio Cesare il consigliere Roberto Allegretti che per alcuni mesi aveva ricoperto il ruolo di consigliere capitolino durante l'assenza del presidente dell'Aula Marcello De Vito dovuta a motivi giudiziari.