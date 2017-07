Testimoni di Geova al PalaLottomatica: parte il secondo congresso a Roma

Una nuova tre giorni ricca di incontri e possibilità di discussione: parte venerdì 21 luglio il secondo evento romano che catalizzerà i Testimoni di Geova della Capitale, ma anche quelli del litorale, di Viterbo, Nettuno e di Civitavecchia.

Sono stati migliaia i partecipanti delle prime tre date del convegno e il nuovo weekend mira a portare al PalaLottomatica ancora più fedeli.

Il comunicato stampa parte con una nota amara, quella degli oltre 175mila Testimoni di Geova accusati di estremismo e banditi dalla Russia: uomini, donne e bambini incolpati di professare una religione che minaccia i diritti dei cittadini, l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza. Ma proprio un evento così grave può collegarsi al tema degli incontri romani e alla forza della Bibbia contro ogni tipo di disgrazia o di difficoltà della vita. Il congresso mira infatti a far riscoprire il valore della felicità anche nella vita di tutti i giorni, che quotidianamente presenta ostacoli.

Al termine di questi tre appuntamenti romani, si calcola che saranno più di 30mila i testimoni di Geova ospiti dal complesso dell’Eur.

Gli incontri iniziano alle 9.20 di venerdì: si alterneranno 52 interventi intervallati dalla proiezione di video e di un film in tre parti: ogni pomeriggio verrà raccontata su schermo la storia di una famiglia che riscoprendo le parole di Gesù trova la forza per sorridere ed andare avanti con la propria vita serenamente.