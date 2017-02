Thriller da incubo al teatro Stanze Segrete: protagonisti gli spettatori

L'adattamento teatrale del noto thriller arriva al teatro Stanze Segrete, Susanna Lauletta e Alessandra Silipo protagoniste in “Che fine ha fatto Baby Jane?”.

La pellicola del 1962, candidata all'Oscar, torna a vivere attraverso le atmosfere gotiche del duo composto da Susanna Lauletta e Alessandra Silipo, star in regia come sul palco. Per l'occasione il Teatro Stanze Segrete di Roma si veste di inquietudine e follia, ricreando, attraverso scenari claustrofobici e non solo, l'ambientazione noir-horror del romanzo firmato Henry Farrell. Le due registe interpreteranno Blanche e Jane Hudson, le sorelle attrici della storia, costrette a vivere insieme a causa di un incidente che ha sconvolto la carriera e la vita di entrambe. Le due si muovono quotidianamente, prigioniere di se stesse, nel proprio interminabile e meccanico labirinto mentale, determinando un crudele e sottile confronto. Rompere il forte legame fortemente delle due sorelle provocherà forti squilibri, inevitabili ed incontrollabili.

Completamente inedita e originale è invece la scelta di un teatro così raccolto come Stanze Segrete, che amplifica il senso della reciproca reclusione alla quale si condannano le due sorelle, e ne immerge totalmente lo spettatore, reso personaggio attraverso la collocazione alle sue spalle della vicina. Una modalità tutta teatrale per portare lo spettatore dentro l’incubo, coinvolgendolo con la vicinanza quasi tattile agli attori, gli odori e l’atmosfera onirica e surreale, thriller e inquietante.