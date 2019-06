“Ti amo” ma non è vero. Se ci sono i soldi di mezzo è truffa. È Cassazione

Fingere di essere innamorati quando in realtà non è così, e se ci sono di mezzo soldi, è una truffa ai danni dell'altra persona. Lo stabilisce la Cassazione con una sentenza.

Quando la bugia non si limita alla simulazione di sentimenti d’amore, ma rientra in un disegno più ampio, ossia la prospettiva di un progetto di vita comune, questa assume la veste di raggiro richiesto dalla norma penale che contempla il reato di truffa.

A stabilirlo è la Cassazione con la sentenza 25165/2019 che ha rigettato il ricorso di un'imputato ritenendolo infondato. La Suprema Corte ha ritenuto che la persona offesa aveva consegnato ingenti somme di denaro al compagno (circa 350mila euro) perché raggirata con la prospettiva di un'imminente convivenza che poi non si è realizzata.

Il reato di truffa perciò non sussiste fingendo solamente di provare dei sentimenti d’amore, ma nel coordinare la menzogna degli stessi con progetti concreti di vita comune.

L’imputato è stato condannato a due anni e sei mesi di reclusione, più una multa di 1.500 euro.

Se anche voi non riuscite a rinunciare al fascino dei grandi amori in stile via col vento, o amate farvi travolgere da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto,ricordatevi di non anticipare caparre per appartamenti lussuosi a meno che non siate sicuri della veridicità del sentimento, e voi truffaldini della porta accanto tenete a mente che da oggi il reato di truffa per chi si finge innamorato c’è, nuovo strumento di legittima difesa per cuori infranti.

(Cecilia Sagnelli)