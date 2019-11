Tifosi Celtic: terzo ultras accoltellato la notte scorsa nel quartiere Prati

Un altro tifoso del Celtic è stato accoltellato nella notte al centro di Roma. È accaduto intorno alle 2.30 in viale Giulio Cesare, nel quartiere Prati.

Sul posto, oltre al 118, i carabinieri della compagnia San Pietro, del Radiomobile e del Nucleo Investigativo per i rilievi. Si tratta di un 20enne che è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Si cerca il responsabile. L'episodio è avvenuto qualche ora dopo la partita tra Lazio e Celtic. Mercoledì sera, alla vigilia del match, altri due tifosi scozzesi erano stati accoltellati al centro della Capitale.