Tim conquista Bracciano. Rete internet super-veloce: arriva la fibra ottica

Tim conquista anche Bracciano. Rete a banda ultralarga e internet super-veloce, arriva la fibra ottica.

Entro il prossimo autunno quasi la totalità delle popolazione potrà usufruire dei servizi Tim, con la realizzazione di una rete a banda larga con velocità di connessione fino a 200 Megabit al secondo. Siglato l'accordo tra Tim e l' Amministrazione comunale, per offrire a cittadini ed imprese una serie di servizi innovativi. Entro il 2017 la popolazione di Bracciano potrà infatti accedere a contenuti anche in HD, giocare on line in modalità multiplayer in alta qualità e contemporaneamente fruire di contenuti multimediali su smartphone, tablet e smart TV. Le imprese invece potranno accedere a soluzioni professionali evolute sfruttandone al meglio le potenzialità, dalla telepresenza alla videosorveglianza. Un passaggio importante che apre nuove possibilità per i settori sia pubblici che privati in tematiche come la sicurezza, il monitoraggio del territorio o l’info mobilità. Tutte nuove possibilità per un territorio comunale smart e 3.0. Il programma di copertura del territorio comunale prevede così entro il mese di novembre la posa di 19 chilometri di cavi in fibra ottica, che collegano 37 armadi stradali alla centrale di Bracciano.