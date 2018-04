Tim, le ultime novità dei videogiochi nel Rome Video Game Lab di Cinecittà

Timgames, la piattaforma dedicata all'home gaming di Tim, arriva al “Rome Video Game Lab”, dal 4 al 6 maggio presso gli Studi di Cinecittà di Roma.

Gli appassionati di videogiochi potranno vivere un’esperienza coinvolgente mettendosi alla prova con i numerosi titoli che compongono il ricco catalogo targato Timegames. I visitatori potranno provare nello spazio TIM la qualità del gioco in streaming grazie alle postazioni allestite, sfidandosi con MotoGP™17, Batman: Arkham Asylum - Game of the Year Edition, Rise of the Tomb Raider™: 20 Year Celebration, LEGO® Star Wars™ III: The Clone Wars™. Sabato 5 maggio, a partire dalle 15.00, una game-session d’eccezione con S7ORMY, gameplayer della crew "Illuminati", che giocherà insieme ai fan con alcuni dei titoli di Timgames. I social network di TIM attraverso una ricca gallery fotografica racconteranno i momenti più divertenti dell’evento. Tim presenterà, nell’ambito di alcuni panel previsti dal titolo “Console virtuale: il cloud gaming. Esigenze, vincoli ed opportunità nello sviluppo di videogiochi”, le potenzialità offerte dal cloud gaming e le prospettive di sviluppo del mercato dei videogiochi (4 maggio ore 15:00 e 5 maggio ore 11:30 - Sala Cavalli).

Per entrare nel mondo di Timgames e il suo ampio catalogo è sufficiente collegare il Tim Box - il decoder arricchito di nuove funzionalità - alla TV di casa e alla fibra di TIM e giocare con il Tim Gamepade, il gamepad dal design ergonomico ottimizzato per il gaming in cloud di TIM a bassa latenza.