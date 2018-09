Tim, trionfo “Talenti on Stage”: raccolti oltre 1,2 mln di euro in tre anni

Grande successo per "Talenti on Stage, la raccolta di crowfunding promossa da Fondazione Tim e Accademia Teatro alla Scala a favore delle professionalità dello spettacolo. Raccolti in tre anni oltre 1,2 milioni di euro.

La raccolta fondi lanciata lo scorso aprile sulla piattaforma di crowdfunding TIMsostiene per aiutare gli allievi dell’Accademia tramite l’erogazione di 160 borse di studio, ha raggiunto la cifra di 405.000 Euro: in particolare, Fondazione TIM ha contributo alla raccolta con una donazione di 200.000 euro, concorrendo così al successo dell’iniziativa che si inserisce in una partnership più ampia volta a promuovere e sostenere la cultura e la formazione d’eccellenza anche grazie all’utilizzo delle tecnologie digitali.

Considerando le edizioni precedenti del 2016 e 2017 di "Talenti on Stage", l’iniziativa ha raccolto in tutto oltre 1,2 milioni Euro, di cui 600 mila donati da Fondazione TIM attraverso il sistema di matching grant legato al raggiungimento di obiettivi prestabiliti. La raccolta è andata a sostenere 457 borse di studio a favore di ragazzi under 30 provenienti da tutto il mondo che ambiscono a diventare affermati ballerini, cantanti, maestri accompagnatori, professori d’orchestra, esperti in special makeup, tecnici del suono e sarti. Con Talenti on Stage si sono aperte per tanti giovani le porte di una delle Scuole più prestigiose del mondo accanto agli artisti e ai professionisti del Teatro alla Scala. Con questa iniziativa Fondazione TIM conferma la propria mission volta a promuovere la cultura del cambiamento e dell’innovazione digitale favorendo l’integrazione, la comunicazione e la crescita economica e sociale. Nell’ambito di questa partnership, Fondazione TIM e Accademia Teatro alla Scala lanceranno nel 2019 un nuovo progetto, volto a comunicare e promuovere le proposte formative dell’Accademia.

Fulvio Conti, Presidente Fondazione TIM: “Con Talenti on Stage abbiamo voluto porre l’accento sull’importanza del sostegno alla cultura e alla formazione d’eccellenza. Fondazione TIM è orgogliosa di aver dato un contributo alla crescita formativa di tanti giovani talenti di ogni parte del mondo ed il successo dell’iniziativa lo conferma. Poter accedere a una borsa di studio rappresenta infatti per molti di loro la possibilità concreta di realizzare il proprio sogno ed aspirare così a divenire i protagonisti di domani sul palcoscenico”. Alexander Pereira, Presidente dell’Accademia e Sovraintendente e Direttore Artistico del Teatro alla Scala: “L’Accademia Teatro alla Scala è un’istituzione formativa unica al mondo non solo per il numero di allievi e la qualità degli insegnanti ma anche per il legame strettissimo, osmotico con l’attività del teatro. I migliori studenti hanno l’opportunità unica di calcare il palcoscenico del Teatro alla Scala e di realizzare ogni anno una produzione d’opera completa sotto la guida di artisti di chiara fama oltre alle opere per bambini, che portando a teatro migliaia di famiglie formano il pubblico del futuro. Per questo siamo particolarmente grati a TIM che con il suo contributo e il coinvolgimento di tanti soggetti nell’attività di crowdfunding sostiene il merito di giovani di talento provenienti da tutto il mondo”.