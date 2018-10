“TipoHack”, al Tempio di Adriano il primo evento dedicato ai giovani "Neet"

Oltre 80 giorni riuniti al Tempio di Adirano. Nasce a Roma "TipoHack", il privo evento dedicato ai "Neet"; prendei il via la prima piattaforma community di riferimento e di collegamento con il mondo del lavoro dedicata ai giovani tra i 18 e i 29 anni che non studiano e non lavorano.





L’Evento è stato organizzato dall'Associazione InnovaFiducia con Fondazione TIM, InfoCamere e con il supporto della Camera di Commercio di Roma. Dopo una prima selezione online, 80 ragazzi e ragazze under 29 sono al lavoro a squadre confrontandosi sulle reali esigenze che la piattaforma deve soddisfare: educazione, formazione e quali competenze sono realmente utili per orientarsi nella ricerca del lavoro.

In particolare le proposte elaborate si sono articolate su tre direttrici: a) come si immagina l’architettura della piattaforma, b) quali contenuti ci si aspetta di trovare c) come motivare l’engagement degli utilizzatori. Alla fine della giornata, una giuria tecnica, scelta per la sua comprovata sensibilità ai temi del lavoro, dell’inclusione giovanile e dell’innovazione digitale, assegnerà riconoscimenti alle migliori idee per la definizione della piattaforma.

Poiché i giovani “in panchina”, in quanto esclusi dal circuito scuola e lavoro, vivono e si relazionano con la società principalmente attraverso la Rete, l’obiettivo di questo nuovo spazio digitale è quello di costruire relazioni attraverso lo scambio di esperienze e contenuti e acquisire gli strumenti per conoscere più da vicino il mondo del lavoro e le opportunità legate a progetti di auto-imprenditorialità, come quelli realizzati dalle quasi 10mila startup innovative iscritte alle Camere di commercio. Un mondo, quello delle imprese, che oggi registra la presenza di quasi 400 mila giovani ‘under’ 30 nelle posizioni di comando.

Secondo i dati elaborati da InfoCamere, al 30 giugno di quest’anno i pari età dei protagonisti dell’hackathon che risultano titolari di una qualche carica nelle imprese italiane erano 378.681, pari al 4,1% di tutte le cariche esistenti nei 6 milioni di imprese iscritte alle Camere di commercio. Per intercettare anche i giovani NEET, la campagna informativa di #TIPOHack si è rivolta a università, licei, istituti di formazione e altri centri di aggregazione giovanile, invitandoli a portare “un’amica/o che ha, suo malgrado, troppo tempo libero”. Il profilo medio degli intervenuti a #TIPOHack ha 24 anni ed è maschio (70%); le competenze sono equi distribuite tra formazione scientifica (54%) e discipline umanistiche. La piattaforma TIPO, così battezzata in riferimento all’interlocuzione che più spesso si ritrova nel linguaggio giovanile odierno, rientra nel progetto pluriennale Net For Neet con il quale l’associazione InnovaFiducia ha vinto un bando di Fondazione TIM per stimolare la riflessione sull’idea che i giovani non sono un problema di una società che invecchia ma una risorsa preziosa di un paese che vuole crescere.