Tir sbanda e finisce fuori strada. Automobilista in codice rosso al S. Camillo

Tir sbanda e si ribalta, finendo fuori strada. Automobilista finisce in codice rosso al San Camillo.

Scontro fortunatamente senza vittime sull'A90 Roma-Fiumicino, dove un tir è finito nel prato fuori dal tracciato dell'autostrada. L'autista del mezzo è uscito illeso dalla carambola che ha distrutto il camion, mentre è rimasto ferito un automobilista parcheggiato sulla corsia d'emergenza in attesa del carroattrezzi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti uomini dell'Anas, Forze dell'ordine, per i rilevi e per gestire il traffico rallentato anche per dare modo all'elicottero dell'emergenza regionale decollato dalla base di Roma di portare soccorso ai feriti. Medico e infermiere hanno messo in sicurezza il ferito e poi l'aereomobile è decollata verso il S. Camillo, dove l'uomo è stato classificato come codice rosso ma fuori pericolo. Dai primi rilievi sembra che il pesante mezzo sia sbandato per evitare l'impatto con una vettura che lo stava superando.