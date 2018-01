Tivùsat, Alberto Angela in ultra HD: il nuovo programma arriva su Rai 4K

Alla scoperta delle bellezze dell'Italia in alta definizione, con un Alberto Angela come non lo avete mai visto. Su Rai 4K arriva “Meraviglie – la penisola dei tesori”, il nuovo programma in ultra HD trasmesso dalla piattaforma Tivùsat e diffusa da Eutelsat.

Le eccellenze nostrane sbarcano sul tasto 210 della piattaforma satellitare gratuita, per un ciclo di quattro appuntamenti imperdibili. Un contenuto di altissimo profilo, girato con riprese in 4K nativo, trasmesso a partire dal 4 gennaio e che proseguirà per altri 3 appuntamenti in calendario il 10, 17 e 24 gennaio. Un’iniziativa che conferma il potere dell’Ultra HD via satellite al servizio della promozione culturale attraverso il mezzo televisivo, innovando la modalità del racconto e l’esperienza di visione degli utenti. Per la fruizione di Rai 4K servono apparati di ricezione compatibili con la tecnologia 4K Ultra HD dotati di cam Tivùsat e collegati a un’antenna satellitare orientata su Hotbird, a 13 gradi Est, la posizione orbitale più popolare per vedere la TV via satellite in Italia.

Luca Balestrieri, Consigliere Delegato Aggiunto di Tivù, ha affermato: “La straordinaria qualità d’immagini del 4K consentirà agli spettatori di immergersi nelle bellezze d’Italia raccontate da Alberto Angela. L’Ultra HD manifesta tutte le potenzialità del satellite e ne sottolinea il ruolo peculiare nel creare un’irripetibile esperienza di visione per gli utenti, a disposizione gratuitamente di tutti grazie a Tivùsat. La collaborazione tra Rai, Tivùsat e Eutelsat si pone ancora una volta all’avanguardia dell’innovazione tecnologica e, in vista delle trasformazioni del sistema televisivo nei prossimi anni, si conferma strumento essenziale per lo sviluppo industriale e culturale”.

Renato Farina, Amministratore Delegato di Eutelsat Italia, ha dichiarato: “Iniziamo il 2018 nello stesso modo in cui abbiamo concluso il 2017: all’insegna dell’Ultra HD via satellite su Rai 4K, grazie alla partnership con Rai e Tivùsat. È così che stiamo tracciando in modo netto l’evoluzione del sistema televisivo italiano. Altissima qualità delle immagini e HOTBIRD sono ormai divenuti i due punti fermi di un percorso che presto porterà nuovi importanti sviluppi per utenti e broadcaster”.