Tombolata, dolci e presepe vivente: la Befana sbarca a Fiumicino. Il programma

Tombolata, dolci e presepe vivente: sono ancora tantissimi gli appuntamenti previsti nei prossimi giorni per “Fiumicino Inverno”, la rassegna culturale del Comune sul litorale romano. Il programma della festa.

Si comincia venerdì 4 gennaio alle ore 16 con "La Strega Rossella" alla Casa della Partecipazione in via del Buttero a Maccarese: la Befana nella cultura italiana, letture ad alta voce e attività artistiche a cura della Biblioteca dei Piccoli e di Apertaparentesi.

Sabato 5 gennaio, sempre alla Casa della partecipazione di Maccarese, alle ore 16 va in scena "Upside Down Christmas", uno spettacolo teatrale a cura della Biblioteca dei Piccoli e Traccedarte. Alle ore 18 tutti al Campo sportivo della Chiesa di S. Antonio a Maccarese per il tradizionale “Rogo della Vecia”.

Il giorno dell’Epifania, domenica 6 gennaio, ben quattro appuntamenti immancabili.

A Fiumicino, in via di Torre Clementina, dalle ore 10:30 alle 13:30 si terrà la “Festa della Befana”, curata della Pro Loco: in programma animazione per i più piccoli e l’arrivo della Befana che distribuirà dolci a tutti i bambini. Dalle 10 alle 20 anche stand di artigianato creativo e prodotti tipici.

A Fregene, dalle ore 13 alle 19 in largo Riva Trigoso, la XV edizione della “Festa della Befana” a cura di Vivere Fregene. Questo il programma: ore 14 baby mercatino, con scambio giocattoli riservato ai bambini; ore 14:30 arrivo dei Re Magi alla natività vivente; ore 15 animazione e teatrino per i bambini con Maga Zucchina; ore 16 arrivo della Befana con calzette per tutti i bambini presenti; ore 16:30 grande tombolata dell'Epifania, con premi offerti dagli operatori commerciali della località; ore 18 musica e balli.

Anche a Maccarese si terra la “Festa della Befana” presso la Parrocchia di S. Antonio, organizzata della Proloco di Fregene-Maccarese: alle 17 Santa Messa della solennità dell’Epifania del Signore; alle ore 18:30 falò della Befana con panini con salsiccia e porchetta, dolci e bibite.

Infine da non perdere è il Presepe vivente alle grotte delle Pertucce a cura della Pro loco di Tragliatella, a partire dalle ore 16.