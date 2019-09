Tommaso Paradiso, Thegiornalisti dimenticati: esce il primo singolo da solista

Per Tommaso Paradiso i Thegiornalisti sono già il passato: ecco “Non avere paura”, il primo singolo da solista. L'annuncio arriva dopo neanche una settimana dallo scioglimento della band romana.

Da oggi, lunedì 23 settembre, è disponibile in pre-save su Spotify e pre-order su iTunes “Non avere paura” (Island Records), il nuovo singolo di Tommaso Paradiso in uscita su tutte le piattaforme digitali da mercoledì 25 ed in radio da venerdì 27.

Il brano è la colonna sonora del trailer della seconda stagione di Baby, diffuso venerdì 20 settembre da Netflix. La serie originale italiana, prodotta da Fabula Pictures, sarà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo dal 18 ottobre e vede protagoniste le giovanissime Benedetta Porcaroli (Chiara) e Alice Pagani (Ludovica).

Il singolo, scritto da Tommaso Paradiso e prodotto da Dardust, racconta le sensazioni che solo una relazione d’amore speciale può suscitare, emozioni che si vorrebbero fissare per sempre e la voglia di proteggere e prendersi cura della persona amata sempre, anche quando è notte, anche quando si è soli.

“No, non avere paura

Quando vai a dormire sola

Se la stanza sembra vuota

E se senti il cuore in gola

Non avere paura

Mi prenderò cura io di te”

Una dichiarazione d’amore in versi, dove le sonorità pop della ballad si uniscono al testo delineando immagini molto vivide grazie alla scrittura e ai tratti delicati della penna di Paradiso, autore fra i più stimati della scena musicale italiana.