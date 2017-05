Tonno nascosto tra i pannolini, scoperta banda di Roma Est: arrestati

Nascondevano tonno sotto pile di pannolini, scoperta banda di ragazzi provenienti da Napoli. Recuperata refurtiva da oltre mille scatolette.

Oltrepassavano le casse del supermercato del centro commerciale “Roma Est”, nascondendo, sotto uno strato di pacchi di pannolini, interi scatoloni di tonno sul fondo dei carrelli. A scoprire la strana banda, formata da ragazzi tra i 21 e i 27 anni, un cliente, che ha notato il sospetto via vai dal supermercato sempre e solo per comprare pannolini. Altre persone hanno successive notato la premura con cui stava caricando 97 scatoloni - contenenti 12 scatole di tonno ognuno - in un furgone, facendo scattare la segnalazione al “112”.

II Carabinieri, dopo alcune veloci verifiche, li hanno così smascherati e arrestati. La maxi refurtiva, 1.164 scatole di tonno per un valore complessivo di 1.250 euro, è stata interamente recuperata e restituita al responsabile del supermercato.