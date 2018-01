Tor Bella Monaca, armi in casa e 10 kg di droga nell'auto: pusher arrestato

Far west Tot Bella Monaca, droga, soldi ed armi scoperti in un appartamento di via Giorgio Fossati. In manette un 32enne albanese acusato di spaccio e ricettazione.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, era da tempo sotto l'occhio vigile dei carabinieri, che hanno deciso di far scattare un blitz nella sua abitazione nella notte di martedì. Durante la perquisizione sono così emersi una decina di involucri, contenenti 10 kg di marijuana, 7mila euro in contanti e una pistola non censita completa di caricatore e cartucce. Il grosso quantitativo di stupefacente è stato rinvenuto nel bagaliaio della sua auto, mentro l'arma è stata trovata all'interno di un mobile del salone. Il 32enne è stato portato a Regina Coeli, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi e ricettazione.