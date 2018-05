È stato identificato il cadavere trovato lo scorso 30 aprile in un vano scale di un palazzo a Tor Bella Monaca.

Si tratta di un giovane 21enne residente nella provincia di Cosenza. Il ragazzo era in cura presso un centro di igiene mentale. A denunciarne la scomparsa, alcuni giorni fa, i genitori. Secondo quanto si appreso il 21enne in passato avrebbe tentato di togliersi la vita. Quella del suicidio resta l'ipotesi più probabile. Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza.