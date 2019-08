Tor Bella Monaca, spaccio è di casa: droga a fiumi. Salvini: “Tolleranza zero”

Tor Bella Monaca, lo spaccio è di casa: sequestrati 3,3 chili di cocaina pronta per il mercato romano. In manette due spacciatori pregiudicati. Esulta Matteo Salvini: “Tolleranza zero”.

Un fiume di droga destinato alle piazze di spaccio di Tor Bella Monaca, periferia della Capitale, è stato sequestrato martedì sera in un blitz dei poliziotti della Squadra Mobile. A finire in manette due persone: S.P. di 55 anni e D.G di 54, entrambi pregiudicati.

I due sono stati fermati, al termine di una prolungata attività di pedinamento di un'auto in via Arnaldo Brandizzi, nella quale era in corso un passaggio di cocaina. Il conducente trasportava, all’interno della busta, un panetto di cocaina del peso di oltre 1 kg. Ma non finisce qui: la successiva perquisizione del mezzo ha permesso ai poliziotti di trovare altri due panetti di cocaina del peso di oltre 2 kg. Il totale della droga sequestrata si aggira intorno ai 3,360 kg.

Le successive perquisizioni nelle case dei due pregiudicati hanno poi permesso di rinvenire circa 10 mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, nonché numerosissime buste di plastica, di varie grandezze e dimensioni, solitamente utilizzate per il confezionamento della droga. I due arrestati sono stati condotti nel carcere di Regina Coeli.

Esulta il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini: “Più di tre chili di cocaina sequestrati e due arresti a Tor Bella Monaca. Grazie alla Squadra Mobile di Roma. Tolleranza zero per droga e spacciatori!”.