Tor Marancia, nasce la nuova scuola popolare: al via il progetto Sciangài

Tor Marancia rinasce dal basso: grazie alla Fondazione Albero della Vita e alla Scuola Popolare Piero Bruno di Garbatella, nasce la scuola popolare Sciangài.

Non solo corsi d'italiano e materie scientifiche, ma un programma articolato rivolto a tutti gli studenti di Tor Marancia che si vorranno rivolgere al nuovo progetto. Si tratta di un percorso di sostegno allo studio e di contrasto alla dispersione scolastica che vuole coinvolgere la comunità periferica.

A ospitare il progetto pomeridiano sarà la Scuola Media Poggiali-Spizzichino, che ha mobilitato genitori e docenti per sbloccare la burocrazia capitolina, e ora apre il nuovo plesso di via Tommaso Odescalchi 98.

“Shangài gioca a mettere in ordine i tanti volti dell’istruzione scolastica, i suoi limiti, le sue potenzialità, affinché il diritto allo studio sia ancora alla portata di tutte e tutti. Sciangài è un progetto gratuito rivolto a ragazze e ragazzi, tra i 10 e i 15 anni, alle prese con le difficoltà della scuola. Due pomeriggi a settimana e un gruppo aperto di educatori sociali che garantiranno un laboratorio orizzontale per emergenze individuali e gruppi di studio", spiega Amedeo Ciaccheri, candidato presidente del Municipio VIII.

Inaugurata martedì 6 febbraio, la scuola popolare Sciangài vede l'impegno di educatori ed educatrici che si sono messi a disposizione per una nuova realtà territoriale.