Torri di raffreddamento, torri evaporative e dry coolers: ecco Sol-Tech Srl. A Como soluzioni avanzate e flessibili per i processi industriali.

Il settore chimico, farmaceutico, petrolchimico, energetico e siderurgico da oggi hanno un nuovo alleato, affidabile e professionale. Con alle spalle clienti come Pirelli, Ferrari, Enel, Eni, Sol-Tech Srl offre torri di raffreddamento, torri evaporative e dry coolers di elevata efficienza.

Da anni presente a Mozzate, in provincia di Como, Sol-Tech Srl è l’azienda che offre una vasta gamma di soluzioni per impianti industriali, come scambiatori di calore, torri di raffreddamento, torri evaporative, gruppi frigoriferi, sistemi di termostazione di processi di produzione industriale e impianti per il recupero energetico. Entrare in Sol-Tech è come accedere ad una nuova dimensione, dove il know-how tutto italiano e la competenza e alta professionalità del personale fanno sì che ogni lavorazione sia portata a termine con il miglior risultato possibile. La soddisfazione del cliente finale è infatti il primo punto di interesse dell’azienda, che lavora sia su propri progetti che su soluzioni customizzate.

La vendita di ogni prodotto è accompagnata da servizi aggiuntivi come:

consulenza per la scelta della soluzione più adatta

soluzioni customizzate, progettate e realizzate su misura per specifiche esigenze

assistenza e consulenza post-vendita

manutenzione ordinaria e straordinaria

Se, infatti, nessuno dei prodotti disponibili dovesse incontrare le esigenze del committente, Sol-Tech Srl è in grado di offrire soluzioni custom, proprio come per Daniele Centro Combustion, azienda italiana leader nella costruzione dei forni di trattamento per il Gruppo Daniele, per la quale è stato progettato, realizzato e fornito un sistema di raffreddamento dei bruciatori da 2800 Kw per la nuova sala prove realizzata all’interno del campus Universitario di Ingegneria a Savona.

Subito dopo l’installazione del macchinario, Sol-Tech garantisce un servizio di assistenza e consulenza, con l’organizzazione di Corsi di formazione sulla manutenzione per il personale dell’azienda. La manutenzione è comunque assicurata dall’azienda, una manutenzione ordinaria, preventiva e programmata, ma anche straordinaria, nel caso in cui ci fosse un guasto improvviso. Sol-Tech fornisce anche ricambistica per gli scambiatori di tutti i principali costruttori, tra cui Tranter, Swep, Reheat e Jucker, Alfa Laval, Gea, Apv, Sondex, Schmidt Bretten.

Per informazioni contatta l’azienda allo 02 70058433 oppure scrivi a info@solution-technology.it