Torri Eur: Caudo indagato va all'attacco: “Calunnie e errori ma ho fiducia”

Inchiesta Torri dell'Eur e palazzo Raggi: l'ex assessore all'Urbanistica della Giunta Marino, indagato, passa al contrattacco e sceglie i social per la sua requisitoria: “Prima o poi si farà giustizia di errori e calunnie”.

Scrive su Fb: “Le mie tangenti. Oggi i giornali si occupano di me, potrei dire repetita iuvant. Nel febbraio del 2016 fu lo stesso, gli stessi argomenti, Le torri ecc... e durò 11 giorni.Dall'apertura dell'indagine, maggio 2015, sono passati 4 anni e mezzo, ho chiesto fin da allora di essere sentito subito, sono stato ascoltato solo nel dicembre 2017 e nel gennaio 2018, da allora niente altro. Il PM non ha tratto nessuna conclusione (nè in positivo nè in negativo) e ha ripresentato gli stessi capi di accusa di 4 anni fa (tra l'altro si riporta che io sarei all'Università La Sapienza, mentre lavoro a Roma Tre). Ho fiducia nella giustizia e prima o poi si farà giustizia, degli errori, delle approssimazioni e delle calunnie. Voglio bene a questa città che mi ha accolto e dato tanto, ho lavorato solo nell'interesse di tutti”.