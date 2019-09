Toti e Palozzi contro Forza Italia: "Sta all'opposizione o con Zingaretti"?

“Condividiamo totalmente il comunicato del capogruppo regionale della Lega, Angelo Tripodi, sulla ambiguità della posizione di Forza Italia, che non è neanche intervenuta nel dibattito di questa settimana in Aula sulla nuova situazione politica. Sono anche questi i motivi che in tempi non sospetti ci hanno portato, per non tradire il nostro mandato elettorale, a condividere il progetto "Cambiamo" del Presidente Toti".

Lo dichiara, in una nota, il coordinamento regionale di “Cambiamo” che aggiunge: "Anche noi chiediamo chiarezza ai Partiti della coalizione che si riconoscono nel centrodestra. Se Fi vuole far parte di questa coalizione e vuole accogliere un componente del patto d’aula che ha sostenuto in questo periodo la maggioranza di centrosinistra, lo faccia, facendolo però prima dimettere dalla carica di vice presidente del Consiglio regionale, ottenuta soltanto ed esclusivamente con i voti del centrosinistra”.